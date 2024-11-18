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Як зберегти зв’язок під час відключень світла – поради

19:26, 18 листопада 2024
Мінцифра пояснила, як працювати з інтернетом і зв’язком під час блекаутів.
Як зберегти зв’язок під час відключень світла – поради
Джерело фото: Getty Images
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Знеструмлення часто призводять до проблем із мобільним зв’язком через значне перевантаження мереж. У такі моменти багато українців переходять із Wi-Fi на мобільний інтернет, що збільшує навантаження на мережі мобільних операторів майже в 10 разів, пояснюють у Мінцифри.

Для зменшення навантаження та збереження стабільності зв’язку експерти радять:

Дізнатися про можливості свого провайдера. Заздалегідь з’ясуйте, чи підтримує ваш інтернет-провайдер технології, які дозволяють Wi-Fi працювати під час блекаутів.

Вибрати надійного провайдера. Якщо поточний провайдер не має таких рішень, розгляньте перехід на провайдера, що використовує технологію XPON, яка забезпечує доступ до інтернету до 72 годин без електроенергії.

Скористатися національним роумінгом. У разі відсутності сигналу мережі вашого оператора перемикайтеся на мережу інших операторів через послугу національного роумінгу. Це безоплатно.

Зменшити споживання даних. Вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах, щоб знизити навантаження на мережу.

Підготуватися до знеструмлень. Завантажте мапу «Пунктів незламності» в додатку «Дія». У цих пунктах можна підзарядити телефон і скористатися інтернетом.

Дотримання цих порад допоможе зберегти доступ до зв’язку навіть у складних умовах.

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Міністерство цифрової трансформації блекаут світло

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