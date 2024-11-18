Как сохранить связь во время отключений света – советы

Минцифра объяснила, как работать с интернетом и связью во время блэкаутов.

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Обесточивание часто приводят к проблемам с мобильной связью из-за значительной перегрузки сетей. В такие моменты многие украинцы переходят с Wi-Fi на мобильный интернет, что увеличивает нагрузку на сети мобильных операторов почти в 10 раз, объясняют в Минцифры.

Для уменьшения нагрузки и сохранения стабильности связи эксперты советуют:

Узнать о возможностях своего провайдера. Заранее выясните, поддерживает ли ваш интернет-провайдер технологии, которые позволяют Wi-Fi работать во время блэкаутов.

Выбрать надежного провайдера. Если текущий провайдер не имеет таких решений, рассмотрите переход на провайдера, использующего технологию XPON, которая обеспечивает доступ к интернету до 72 часов без электроэнергии.

Воспользоваться национальным роумингом. В случае отсутствия сигнала сети вашего оператора переключайтесь на сеть других операторов через услугу национального роуминга. Это бесплатно.

Уменьшить потребление данных. Отключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Подготовиться к обесточиваниям. Загрузите карту «Пунктов несокрушимости» в приложении «Дія». В этих пунктах можно подзарядить телефон и воспользоваться интернетом.

Соблюдение этих советов поможет сохранить доступ к связи даже в сложных условиях.

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