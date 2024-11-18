Мошенничество и подрыв стабильности — искусственный интеллект может представлять угрозу финансовому сектору

Искусственный интеллект может усугубить финансовое мошенничество и способность злоумышленников генерировать и распространять дезинформацию на финансовых рынках.

Эксперты предупредили, что искусственный интеллект может представлять угрозу финансовому сектору. Об этом говорится в отчете Совета по финансовой устойчивости (FSB).

Указывается, что ИИ может усилить уязвимости финансового сектора, несмотря на такие преимущества как улучшенная операционная эффективность, соответствие нормативным требованиям, персонализированные финансовые продукты и расширенная аналитика данных.

«Искусственный интеллект также увеличивает потенциал финансового мошенничества и дезинформации на финансовых рынках. Несоответствующие системы искусственного интеллекта, которые не откалиброваны для работы в рамках правовых, регулятивных и этических границ, также могут участвовать в поведении, которое вредит финансовой стабильности», – говорится в отчете.

Кроме того, внедрение искусственного интеллекта также может повлечь за собой изменения в структуре рынка, макроэкономических условиях и потреблении энергии, что может иметь последствия для финансовых рынков и учреждений.

Так, несколько денежных компаний, использующих одинаковые модели искусственного интеллекта, могут сплотить участников рынка, усиливая колебания на денежных рынках, а сбой в работе одного поставщика может иметь широкомасштабные последствия.

Также генеративный искусственный интеллект, создающий новый текст, изображение или видео, может усугубить финансовое мошенничество и способность злоумышленников генерировать и распространять дезинформацию на финансовых рынках.

Как подчеркивается, хотя существующие регуляторные и надзорные рамки устраняют много уязвимостей, связанных с внедрением искусственного интеллекта, может потребоваться дополнительная работа, чтобы убедиться, что эти меры достаточно.

Отчет призывает национальные финансовые органы и международные органы усилить мониторинг разработок искусственного интеллекта, оценить, адекватны ли рамки финансовой политики, и расширить свои регуляторные и надзорные возможности, в том числе с помощью инструментов на основе искусственного интеллекта.

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