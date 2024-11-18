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Шахрайство та підрив стабільності — штучний інтелект може становити загрозу для фінансового сектору

19:08, 18 листопада 2024
Штучний інтелект може посилити фінансове шахрайство та здатність зловмисників генерувати та поширювати дезінформацію на фінансових ринках.
Шахрайство та підрив стабільності — штучний інтелект може становити загрозу для фінансового сектору
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Експерти попередили, що штучний інтелект може становити загрозу для фінансового сектору. Про це йдеться у звіті Ради з фінансової стабільності (FSB).

Вказується, що ШІ може посилити вразливості фінансового сектора, незважаючи на такі переваги, як покращена операційна ефективність, відповідність нормативним вимогам, персоналізовані фінансові продукти та розширена аналітика даних.

«Штучний інтелект також збільшує потенціал фінансового шахрайства та дезінформації на фінансових ринках. Невідповідні системи штучного інтелекту, які не відкалібровані для роботи в рамках правових, регулятивних і етичних меж, також можуть брати участь у поведінці, яка шкодить фінансовій стабільності», – йдеться у звіті.

Крім того, впровадження штучного інтелекту також може спричинити зміни в структурі ринку, макроекономічних умовах і споживанні енергії, що може мати наслідки для фінансових ринків та установ.

Так, кілька фінансових фірм, які використовують однакові моделі штучного інтелекту, можуть згуртувати учасників ринку, посилюючи коливання на фінансових ринках, а збій у роботі одного постачальника може мати широкомасштабні наслідки.

Також генеративний штучний інтелект, який створює новий текст, зображення або відео, може посилити фінансове шахрайство та здатність зловмисників генерувати та поширювати дезінформацію на фінансових ринках.

Як підкреслюється, хоча існуючі регуляторні та наглядові рамки усувають багато вразливостей, пов'язаних із впровадженням штучного інтелекту, може знадобитися додаткова робота, щоб переконатися, що ці заходи є достатніми.

Звіт закликає національні фінансові органи та міжнародні органи посилити моніторинг розробок штучного інтелекту, оцінити, чи є адекватними рамки фінансової політики, і розширити свої регуляторні та наглядові можливості, зокрема за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту.

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фінанси штучний інтелект технології ШІ

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