Як розрахувати розмір субсидії на придбання скрапленого газу – у ПФУ пояснили

Механізм розрахунку розміру житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Пенсійний фонд України поділився інформацією про те, як розраховується розмір житлової субсидії для придбання скрапленого газу та твердого палива.

Так, розрахунок включає стандартні норми споживання, граничні вартості балона скрапленого газу та тони твердого палива (СГТП).

Розмір плати за СГТП:

СГТП розраховується у межах і з урахуванням граничних показників вартості.

Граничні вартості:

Скраплений газ: 382,46 грн за 1 балон.

Тверде паливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Норми споживання:

Зріджений газ: 2 балони (на 1-2 особи), 3 балони (на 3-4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб).

Тверде паливо: 2 тони на домогосподарство.

Детальніше можна ознайомитися на прикладі в ілюстрації нижче:

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