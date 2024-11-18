Как рассчитать размер субсидии на приобретение сжиженного газа – в ПФУ объяснили

Пенсионный фонд Украины поделился информацией о том, как рассчитывается размер жилищной субсидии для покупки сжиженного газа и твердого топлива.
Так, расчет включает стандартные нормы потребления, предельные стоимости баллона сжиженного газа и тонны твердого топлива (СГТП).
Размер платы по СДТП:
Предельные стоимости:
Нормы потребления:
Более подробно можно ознакомиться на примере в иллюстрации ниже:
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