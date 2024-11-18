Ривненская спасательница стала чемпионкой мира по пожарному спорту

Мария Лебединская одержала победу в пяти номинациях на чемпионате мира и признана сильнейшей женщиной-спасательницей мира в 2024 году.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ривненской области

Спасательница из Ривненской области Мария Лебединская одержала победу сразу в нескольких номинациях на чемпионате мира по пожарному спорту World Firefighter Challenge Championship 2024, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ривненской области.

Мария в очередной раз подтвердила статус одной из сильнейших женщин-спасательниц в мире, завоевав ряд наград:

1 место в тандеме с Джоди Рейми (Новая Зеландия) в женской категории до 40 лет;

1 место в составе национальной сборной миксованной эстафетной команды;

1 место в составе международной эстафетной команды «Power and Hot»;

1 место в составе национальной женской эстафетной команды;

1 место в общем командном зачете среди женщин в категории до 40 лет.

В ГСЧС отметили, что Мария Лебединская всего несколько лет назад начала заниматься пожарным спортом, но уже достигла высот, которые являются мечтой многих опытных спортсменов.

«История успеха Марии Лебединской вдохновляет. Еще совсем недавно она была обычной спасательницей, которая выполняла свои ежедневные обязанности. Но благодаря своей страсти к спорту и несокрушимому духу, она решила попробовать себя в новом амплуа», - отметили в управлении.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ривненской области

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