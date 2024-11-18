Враг направил ракету в жилую застройку, — в Одессе количество жертв обстрела возросло до 8, много раненых

В Одессе в результате российской атаки уже 8 погибших и 18 раненых, четверо в тяжелом состоянии, – ОВА.

Как мы писали, 18 ноября враг атаковал Одессу ракетой. В результате обстрела пострадали дома. В горсовете отметили, что РФ направила ракету в жилую застройку, район деловой активности.

По данным ОВА, уже известно о 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Одессе. Он отметил, что поврежден многоквартирный дом, университет, админздание.

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – сообщил Президент.

Напомним, Одесса без света уже больше суток после массированного обстрела.

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