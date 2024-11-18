Владимир Зеленский представит План внутренней устойчивости Украины 19 ноября — источники

Президент подробно представит пункты внутреннего Плана в Верховной Раде.

В ближайшие дни Президент Владимир Зеленский представит План внутренней стойкости Украины в Верховной Раде. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в команде Главы государства.

Указывается, что основными пунктами этого Плана – фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика по оружию в гражданском обращении, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в жизнь.

Ожидается, что Владимир Зеленский подробно озвучит суть этих пунктов и видение их реализации. Выступление Президента запланировано на 19 ноября.

Как сообщалось, в Офисе Президента Украины приступили к работе над внутренним планом действий, направленным на обеспечение устойчивости страны в условиях войны.

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