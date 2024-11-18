Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості України 19 листопада — джерела

Президент детально представить пункти внутрішнього Плану у Верховній Раді.

Найближчими днями Президент Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела в команді Глави держави.

Вказується, що основними пунктами цього Плану є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

Очікується, що Володимир Зеленський детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Виступ Президента запланований на 19 листопада.

Як повідомлялося, у Офісі Президента України розпочали роботу над внутрішнім планом дій, спрямованим на забезпечення стійкості країни в умовах війни.

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