Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості України 19 листопада — джерела

13:07, 18 листопада 2024
Президент детально представить пункти внутрішнього Плану у Верховній Раді.
Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості України 19 листопада — джерела
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найближчими днями Президент Володимир Зеленський представить План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела в команді Глави держави.

Вказується, що основними пунктами цього Плану є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

Очікується, що Володимир Зеленський детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Виступ Президента запланований на 19 листопада.

Як повідомлялося, у Офісі Президента України розпочали роботу над внутрішнім планом дій, спрямованим на забезпечення стійкості країни в умовах війни. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook

Карр пообіцяв взяти на себе боротьбу з цензурою з боку великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки

В законопроекті про держбюджет на 2025 рік передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від уряду Великої Британії на реалізацію підтримки обороноздатності України.

Судді райсудів матимуть право на щомісячну доплату 10,5 тисяч грн – бюджетний комітет залишив запропоновану урядом норму в проекті бюджету

Судячи з правок, які озвучила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, норма про доплату в 10,5 тисяч грн для суддів першої інстанції залишиться в бюджеті на 2025 рік.

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект про Держбюджет на 2025 рік – комітет погодив правки

Стало відомо, як буде виглядати фінальна версія законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік і які правки врахував бюджетний комітет.

Не передані, нерозподілені, нерозглянуті – що відбувається зі справами ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва

Десятки тисяч справ ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва досі не передано в нові суди для розгляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді