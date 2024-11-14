Внутрішній План стійкості України з 10 пунктів представлять наступного тижня, — Володимир Зеленський

У Офісі Президента готують базовий доктринальний документ для України з чіткими додатками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський представить План стійкості, який буде складатися з 10 пунктів, на наступному тижні.

«Серед них, зокрема, культурний суверенітет – те, що стосується культурної спадщини, сучасної культури та культурної дипломатії України, виробництва українського контенту», — розповів Глава держави у традиційному зверненні.

Також були опрацьовані пункти внутрішнього плану щодо безпеки в країні, енергетики, виробництва зброї та співпраці з партнерами.

«І під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України», - наголосив Президент.

Як повідомлялося, у Офісі Президента України розпочали роботу над внутрішнім планом дій, спрямованим на забезпечення стійкості країни в умовах війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.