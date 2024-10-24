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У найближчі тижні очікується перший драфт внутрішнього плану Зеленського щодо війни

13:17, 24 жовтня 2024
На Банковій розпочали роботу над планом стійкості країни в умовах війни.
У найближчі тижні очікується перший драфт внутрішнього плану Зеленського щодо війни
Джерело фото: ОП
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В Офісі Президента України розпочали роботу над внутрішнім планом дій, спрямованим на забезпечення стійкості країни в умовах війни. Як повідомило джерело NV, над документом працюють урядовці, військові та представники Офісу Президента, а також залучатимуть представників громадянського суспільства.

Контролюватиме процес підготовки плану секретар РНБО Олександр Литвиненко. Перший драфт документа очікується вже найближчими тижнями, а фінальний варіант має бути готовий до кінця року.

За інформацією джерела, цей план, подібний до плану перемоги, але зосереджений на внутрішніх викликах, передбачає заходи з оборони, економіки, політики та протидії російській пропаганді. Його основна мета — зміцнити країну зсередини та забезпечити єдність держави в умовах війни.

«План буде спрямований на те, щоб внутрішньо посилити Україну, визначити основні напрями роботи, які треба в цей час реалізувати, і забезпечити максимальну єдність всередині держави», — розповів представник Офісу Президента.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський готує ще один план щодо війни — він про внутрушні дії.

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війна Володимир Зеленський

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