Є законодавчі прогалини щодо підвищення пенсій та проблеми з ідентифікацією пенсіонерів — результати аудиту ПФ

Підвищення пенсій пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості, за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ — Рахункова палата.

Фото: pravda.com

Рахункова палата вперше провела аудит ефективності Пенсійного фонду за міжнародними стандартами. У межах аудиту була оцінила ефективність та результативність заходів, спрямованих на забезпечення спроможності ПФУ виплачувати пенсії в умовах воєнного стану.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська зазначила, що загалом ПФУ, попри важкі умови війни, зумів забезпечити своєчасні та повні виплати пенсій понад 10 млн пенсіонерів. Майже 50% видатків на виплату пенсій у 2022-2023 роках було покрито завдяки залученню міжнародних позик і грантів, зокрема через проєкт РЕАСЕ.

«Одним із складних викликів для Пенсійного фонду є і тривалий час залишатимуться демографічні зміни. Адже на початок квітня 2024 року навантаження на кожну тисячу застрахованих збільшилося до 945 пенсіонерів.

Водночас ми виявили значні проблеми із системою фізичної ідентифікації пенсіонерів, особливо переселенців та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях», - повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, існують законодавчі прогалини, що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

«Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими», - заявила вона.

Ольга Піщанська додала, що результати цього аудиту є важливим сигналом щодо нагальності реформ, спрямованих на формування соціально справедливої, прозорої та стійкої пенсійної системи.

У своїх рекомендаціях ПФУ, Мінсоцполітики та Мінфіну Рахункова палата, зокрема, наголосила на необхідності вдосконалення нормативно-правової бази задля оптимізації витрат бюджету ПФУ, а також підсиленні процесів ідентифікації пенсіонерів.

«Зазначу, що окремі порушені Рахунковою палатою під час аудиту питання уже почали вирішуватися Урядом», - резюмувала посадовиця.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України.

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