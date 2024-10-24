Есть законодательные пробелы относительно повышения пенсий и проблеме с идентификацией пенсионеров — результаты аудита ПФ

Повышение пенсий пенсионерам, являвшимся военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, по решениям судов привели к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ — Счетная палата.

Фото: pravda.com

Счетная палата впервые провела аудит эффективности Пенсионного фонда по международным стандартам. В рамках аудита была оценена эффективность и результативность мер, направленных на обеспечение возможности ПФУ выплачивать пенсии в условиях военного положения.

Глава Счетной палаты Ольга Пищанская отметила, что в целом ПФУ, несмотря на тяжелые условия войны, сумел обеспечить своевременные и полные выплаты пенсий более 10 млн. пенсионеров. Почти 50% расходов на выплату пенсий в 2022-2023 годах было возмещено благодаря привлечению международных ссуд и грантов, в частности через проект РЕАСЕ.

«Одним из сложных вызовов для Пенсионного фонда есть и будут долгое время оставаться демографические изменения. Ведь к началу апреля 2024 года нагрузка на каждую тысячу застрахованных увеличилась до 945 пенсионеров.

В то же время, мы обнаружили значительные проблемы с системой физической идентификации пенсионеров, особенно переселенцев и тех, кто находится на временно оккупированных территориях», - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, существуют законодательные пробелы, создающие условия для получения пенсий в повышенных размерах, в частности, пенсионерам, которые являлись военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности.

«Повышение пенсий этим категориям по решениям судов привело к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ в размере 66,5 млрд грн в год. Кроме того, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарели, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не единичны», - заявила она.

Ольга Пищанская добавила, что результаты этого аудита являются важным сигналом относительно необходимости реформ, направленных на формирование социально справедливой, прозрачной и устойчивой пенсионной системы.

В своих рекомендациях ПФУ, Минсоцполитики и Минфина Счетная палата, в частности, отметила необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы для оптимизации расходов бюджета ПФУ, а также усиления процессов идентификации пенсионеров.

«Отмечу, что отдельные поднятые Счетной палатой во время аудита вопросы уже начали решаться Правительством», - резюмировала чиновник.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины.

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