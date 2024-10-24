В Офисе Президента опровергли заявление, что семь стран НАТО против приглашения Украины в Альянс

Спикер Президента подчеркнул, что идею приглашения поддерживает абсолютное большинство стран-членов НАТО, а в остальном ведется активная работа.

Спикер Президента Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что семь стран НАТО якобы выступают против приглашения Украины в Альянс. Об этом сообщает «Укринформ».

«Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности», - заявил Никифоров.

По его словам, эти слухи выгодны тем, кто хочет произвести ложное впечатление, что якобы вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса.

«На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации», - добавил Никифоров.

Он напомнил, что приглашение в НАТО – это первый пункт «плана победы» президента Украины и надежный путь к справедливому и продолжительному миру.

«Владимир Зеленский представил План международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины к НАТО», — подчеркнул спикер Главы государства.

Ранее издание Politico распространило информацию о том, что семь стран НАТО против немедленного приглашения Украины в Альянс.

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