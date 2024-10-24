Практика судов
  1. В Украине

Минобороны и Департамент обороны США провели аудит использования военной помощи

17:11, 24 октября 2024
Минобороны и США подготовили план для улучшения учета военной помощи.
Минобороны и Департамент обороны США провели аудит использования военной помощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины совместно с Офисом Генерального инспектора Департамента обороны США завершили исследование использования американской военной помощи, в частности запасных частей, поставленных в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно результатам аудита, существенных отклонений в процессе учета не выявлено, но указано о наличии пробелов в нормативной базе, что затрудняет оборот запасных частей от поврежденной техники. Директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский сообщил, что сейчас разрабатывается двусторонний регламент, который улучшит эффективность использования этих частей.

Также рассматривается возможность внедрения единого программного продукта для интеграции учета военной помощи, что позволит актуализировать информацию в соответствии с данными Группы безопасности помощи Украине.

Тытковский подчеркнул, что этот процесс является свидетельством доверия между США и Украиной, а также использованием лучших международных практик. В планах - подготовка Меморандума о сотрудничестве в сфере внутреннего аудита, который должен усилить контроль за помощью по безопасности и предотвратить спекуляции относительно ее использования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам Ставки поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.

В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.

Специальная проверка пока что может быть завершена только в отношении трех кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия

В Совете правосудия сообщили о проблемах со специальными проверками кандидатов на должности членов ВСП по квоте Съезда судей.

ТЦК оштрафовал студента с отсрочкой в ​​Резерв+, потому что у него не было бумажного военного билета – что решил суд

В ТЦК считали, что данные Резерв+ об отсрочке не действуют, если нет военного билета, а вместо военного билета у мужчины была только справка.

Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду