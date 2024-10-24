Минобороны и Департамент обороны США провели аудит использования военной помощи

Минобороны и США подготовили план для улучшения учета военной помощи.

Министерство обороны Украины совместно с Офисом Генерального инспектора Департамента обороны США завершили исследование использования американской военной помощи, в частности запасных частей, поставленных в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно результатам аудита, существенных отклонений в процессе учета не выявлено, но указано о наличии пробелов в нормативной базе, что затрудняет оборот запасных частей от поврежденной техники. Директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский сообщил, что сейчас разрабатывается двусторонний регламент, который улучшит эффективность использования этих частей.

Также рассматривается возможность внедрения единого программного продукта для интеграции учета военной помощи, что позволит актуализировать информацию в соответствии с данными Группы безопасности помощи Украине.

Тытковский подчеркнул, что этот процесс является свидетельством доверия между США и Украиной, а также использованием лучших международных практик. В планах - подготовка Меморандума о сотрудничестве в сфере внутреннего аудита, который должен усилить контроль за помощью по безопасности и предотвратить спекуляции относительно ее использования.

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