Міноборони та Департамент оборони США провели аудит використання військової допомоги

Міноборони та США підготували план для покращення обліку військової допомоги.

Міністерство оборони України спільно з Офісом Генерального інспектора Департаменту оборони США завершили дослідження використання американської військової допомоги, зокрема запасних частин, постачених до Збройних сил України. Про це повідомили у відомстві.

Згідно з результатами аудиту, суттєвих відхилень у процесі обліку не виявлено, але зазначено про наявність прогалин у нормативній базі, що ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої техніки. Директор Департаменту внутрішнього аудиту МОУ полковник Олександр Титковський повідомив, що наразі розробляється двосторонній регламент, який покращить ефективність використання цих частин.

Також розглядається можливість впровадження єдиного програмного продукту для інтеграції обліку військової допомоги, що дозволить актуалізувати інформацію відповідно до даних Групи безпекової допомоги Україні.

Титковський підкреслив, що цей процес є свідченням довіри між США та Україною, а також використанням кращих міжнародних практик. У планах — підготовка Меморандуму про співпрацю в сфері внутрішнього аудиту, який має посилити контроль за безпековою допомогою та запобігти спекуляціям щодо її використання.

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