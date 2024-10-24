Лише після повної реалізації Плану перемоги ми побачимо росію на Саміті миру – Володимир Зеленський

Другий саміт миру можливий лише після реалізації Плану перемоги Володимира Зеленського

Фото: armyinform.com.ua

Другий саміт миру, на який, як раніше допускалося, можуть запросити представників рф, можливий лише після повної реалізації Плану перемоги, презентованого нещодавно у Верховній Раді Володимиром Зеленським.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на Кримській платформі 24 жовтня.

«Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні. Так само ми повинні вистояти в битвах, які тривають у площині дипломатії.

Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче віддавати вкрадене.

Але треба примушувати їх робити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції.

Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

Перше – Україна вже давно заслуговує на геополітичну визначеність, і це – запрошення в НАТО, що є правом кожної демократичної нації у Європі.

Друге – оборона. Ми всі з вами однаково зацікавлені в тому, щоб путін не був успішним на фронті.

Третє – стримування. Для всіх важливо, щоб війна закінчилась і не відновилась.

Четверте – економічна співпраця. Ми повинні разом працювати заради економічної сили наших народів.

І пʼяте – безпека. Ми маємо гарантувати надійну безпеку.

Все це дає План перемоги. Прошу вас бути адвокатами цих пунктів у ваших столицях і в розмовах із партнерами.

Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо росію на Саміті миру.

Ми побачимо реалізованою Формулу миру. Побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН.

Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати. Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру. І дуже хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані» - підкреслив Президент.

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