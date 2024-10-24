Від 3 060 до 30 600 грн — киянам нагадали про штрафи за спалювання сухого листя та трави

Спалювання сухого листя і трави – це небезпечна практика, яка становить загрозу для здоров’я.

Фото: ДСНС

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадав, що спалювання сухого листя та трави не тільки шкодить здоров’ю людей і довкіллю, а й порушує низку норм чинного законодавства.

У відомстві зазначили, що під час спалювання руйнується ґрунтовий покрив, гинуть зимуючі комахи, порушується природний баланс екосистем.

Крім того існує ризик пожежі, що є особливо небезпечним в умовах воєнного стану.

Для утилізації рослинних залишків рекомендують використовувати екологічно безпечні методи: компостування або мульчування.

У департаменті додали, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено накладання штрафу від 3 060 до 21 420 грн, а за ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природного-заповідного фонду – від 6 120 до 30 600 грн.

«Якщо дії призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значні площі – штраф від 4 590 грн до 30 600 грн. Окрім цього, відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України підпали можуть розглядатися як диверсії. В умовах воєнного стану вчинення таких дій може потягнути за собою позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна», - заявили у КМДА.

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