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У німецькому ресторані подавали відвідувачам піцу з кокаїном

16:35, 24 жовтня 2024
Поліція стверджує, що піца з кодовим номером «40» була найпопулярнішою серед відвідувачів.
У німецькому ресторані подавали відвідувачам піцу з кокаїном
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Німеччині поліція викрила ресторан, де подавали піцу із кокаїном. Про це повідомляє DW.

Правоохоронці з'ясували, що в одному з ресторанів Дюссельдорфа доставляли піцу з кокаїновим гарніром.

З метою конспірації керівник ресторану вигадав схему, за якою охочі спробувати заборонені речовини мали замовити піцу, зазначену у меню як «піца №40».

За даними поліції, «це була одна з найбільш продаваних піц».

Наводку на ресторан було отримано від інспекції з харчових продуктів.

«Співробітники відділу по боротьбі з наркотиками почали стежити за рестораном і вже незабаром зрозуміли, чому піца під номером 40 була настільки популярною», — зазначили правоохоронці.

Коли ж до 36-річного керівника ресторану прибули з обшуком, підозрюваний вирішив викинути сумку з кокаїном у вікно, однак та впала «прямо у руки поліцейських».

Чоловік раніше не мав судимостей.

Через два дні після арешту чоловіка випустили, і, за словами поліції, він знову почав продавати піцу № 40, що допомогло правоохоронцям відстежити інші ланки в ланцюжку поставок.

Було заарештовано трьох підозрюваних постачальників та 12 інших підозрюваних.

Поліцейські вилучили загалом 1,6 кілограма (3,5 фунта) кокаїну, 400 грамів (14 унцій) канабісу та 268 000 євро (291 000 доларів) готівкою.

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Німеччина

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