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В немецком ресторане подавали посетителям пиццу с кокаином

16:35, 24 октября 2024
Полиция утверждает, что пицца с кодовым номером «40» была самой популярной среди посетителей.
В немецком ресторане подавали посетителям пиццу с кокаином
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Германии полиция разоблачила ресторан, где подавали пиццу с кокаином. Об этом сообщает DW.

Правоохранители выяснили, что в одном из ресторанов Дюссельдорфа доставляли пиццу с кокаиновым гарниром.

В целях конспирации руководитель ресторана придумал схему, по которой желающие попробовать запрещенные вещества должны были заказать пиццу, указанную в меню как пицца №40.

По данным полиции, «это была одна из самых продаваемых пицц».

Наводка на ресторан была получена от инспекции по пищевым продуктам.

«Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками начали следить за рестораном и уже вскоре поняли, почему пицца под номером 40 была столь популярна», — отметили правоохранители.

Когда же к 36-летнему руководителю ресторана прибыли с обыском, подозреваемый решил выбросить сумку с кокаином в окно, однако упала «прямо в руки полицейских».

У мужчины ранее не было судимостей.

Через два дня после ареста мужчину выпустили, и, по словам полиции, он снова начал продавать пиццу №40, что помогло правоохранителям отследить другие звенья в цепочке поставок.

Были арестованы трое подозреваемых поставщиков и 12 других подозреваемых.

Полицейские изъяли в общей сложности 1,6 килограмма кокаина, 400 граммов каннабиса и 268 000 евро наличными.

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Германия

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