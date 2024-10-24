Польша готова передать Украине МиГ-29, но сперва восполнит собственные военные пробелы

Польские истребители МиГ-29 могут достаться Украине после перевооружения страны.

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Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29, но только после того, как заполнит пробелы в собственных силах. Об этом в интервью Укринформу заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич.

По словам Лукасевича, Польша сейчас имеет 10-15 таких самолетов, которые используются в рамках противовоздушной обороны. Он отметил, что страна проводит масштабное перевооружение и закупает новые истребители, в частности F-16 и F-35. Однако этот процесс еще не завершен, поэтому Польша не может рисковать передачей МиГ-29, поскольку это оставит страну уязвимой.

«Имея стратегической целью поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам», - отметил Лукасевич.

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