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Польща готова передати Україні МіГ-29, але спершу заповнить власні військові прогалини

16:17, 24 жовтня 2024
Польські винищувачі МіГ-29 можуть дістатися України після переозброєння країни.
Польща готова передати Україні МіГ-29, але спершу заповнить власні військові прогалини
Джерело фото: Главком
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Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але лише після того, як заповнить прогалини у власних силах. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

За словами Лукасевича, Польща наразі має 10–15 таких літаків, які використовуються в рамках протиповітряної оборони. Він зазначив, що країна проводить масштабне переозброєння та закуповує нові винищувачі, зокрема F-16 та F-35. Однак цей процес ще не завершений, тому Польща не може ризикувати передачею МіГ-29, оскільки це залишить країну вразливою.

«Маючи за стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, що створить передавання МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, щоб ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам», — зазначив Лукасевич.

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Польща

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