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У Києві судитимуть водія Maserati, який п’яним вчинив смертельну ДТП

15:59, 24 жовтня 2024
35-річний водій скоїв наїзд на мопед, на якому їхали чоловік та жінка.
У Києві судитимуть водія Maserati, який п’яним вчинив смертельну ДТП
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві перед судом постане водій Maserati, який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП у Шевченківському районі столиці. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Там зазначили, що у липні 35-річний водій скоїв наїзд на мопед, на якому їхали чоловік та жінка. Внаслідок зіткнення транспортних засобів, 48-річна пасажирка мопеда отримала несумісні із життям травми, а 28-річний водій двоколісного транспорту був госпіталізований до лікарні із травмами.

Поліцейські перевірили водія автомобіля на стан сп’яніння - прилад Драгер показав 1,66 проміле. Тоді, порушника затримали та оголосили йому про підозру.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду. За вчинення смертельної ДТП кермувальнику загрожує до десяти років ув’язнення.

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ДТП Київ

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