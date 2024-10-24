У Києві судили трьох учасників злочинної групи за постачання метадону до київського СІЗО

Троє наркоторговців отримали до 8 років за збут наркотиків.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Троє членів злочинної групи отримали від 6 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за постачання та збут метадону в Київському слідчому ізоляторі. Вирок оголосили прокурори Київської міської прокуратури, які підтримували обвинувачення у справі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд встановив, що один зі спільників, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, організував незаконну схему постачання наркотиків. Він керував діями своїх спільників – жінки та чоловіка – через телефон, підшукуючи покупців метадону та координуючи продажі, в тому числі всередині ізолятора.

Прокурор довів, що спільники передавали наркотики через передачі, а засуджений особисто збирав гроші від продажу та розподіляв прибуток між учасниками.

В результаті, Дніпровський районний суд Києва виніс вирок, відповідно до якого жінка та двоє чоловіків були засуджені до 6, 7 і 8 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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