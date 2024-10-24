Практика судів
  1. В Україні

У Києві судили трьох учасників злочинної групи за постачання метадону до київського СІЗО

21:23, 24 жовтня 2024
Троє наркоторговців отримали до 8 років за збут наркотиків.
У Києві судили трьох учасників злочинної групи за постачання метадону до київського СІЗО
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Троє членів злочинної групи отримали від 6 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за постачання та збут метадону в Київському слідчому ізоляторі. Вирок оголосили прокурори Київської міської прокуратури, які підтримували обвинувачення у справі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд встановив, що один зі спільників, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, організував незаконну схему постачання наркотиків. Він керував діями своїх спільників – жінки та чоловіка – через телефон, підшукуючи покупців метадону та координуючи продажі, в тому числі всередині ізолятора.

Прокурор довів, що спільники передавали наркотики через передачі, а засуджений особисто збирав гроші від продажу та розподіляв прибуток між учасниками.

В результаті, Дніпровський районний суд Києва виніс вирок, відповідно до якого жінка та двоє чоловіків були засуджені до 6, 7 і 8 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ СІЗО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Конституційного Суду претендують кандидати з питаннями до доброчесності та зв'язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ

До кандидатів у КСУ Романа Голобутовського і Миколи Войнарівського є питання стосовно доброчесності і зв’язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ.

Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду