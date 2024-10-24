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До Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років

12:03, 24 жовтня 2024
Обмежено придатним чоловікам до 25 років, яких внаслідок колізій у законодавстві змогли мобілізувати, пропонують дати дозвіл звільнитися з військової служби.
До Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12147, яким пропонується врегулювати право на звільнення з військової служби мобілізованих чоловіків до 25 років, яких раніше визнали обмежено придатними.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11379-д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Втім, станом на 24 жовтня його не підписав Президент, тому він не набув чинності.

Закон передбачає заборону мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Втім, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки перед прийняттям закону переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби обмежено придатним чоловікам 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати.

Новий законопроект 12147 пропонує виправити це і надати таке право.

Так, пропонується доповнити закон про військовий обов’язок новим пунктом 7-2, за яким військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації з числа осіб, які на день набрання чинності законом про скасування статусу обмежено придатних 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку, звільняються з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Втім, судячи з позиції Міноборони та Генштабу, шанси на внесення цих змін невеликі.

Так, раніше заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв заявив, що «наразі немає підстав для демобілізації чоловіків віком 18-25 років, які вже служать у війську». За його словами, на закритому засіданні Міноборони та Генштабу ЗСУ повідомили, що темпи мобілізації в країні для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

«Просто немає ким їх замінити», - заявив Чернєв.

Він додав, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.

Крім того, раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України військові військовослужбовці мобілізація військова служба

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