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Дія.Підпис для юридичних осіб, дозвіл на зброю та еАкциз — які нові сервіси з’являться в Дії

12:05, 24 жовтня 2024
Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’являться шість нових сервісів.
Дія.Підпис для юридичних осіб, дозвіл на зброю та еАкциз — які нові сервіси з’являться в Дії
Фото: dsnews.ua
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Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’являться низка нових сервісів. Про це він написав у своїй колонці на «24 каналі».

Дія.Підпис для юридичних осіб

Михайло Федоров зазначив, що щодня українці підписують документи та авторизуються за допомогою послуги Дія.Підпису, яка є найпростішою і найбезпечнішою версією електронного підпису.

«Наша команда працює над тим, щоб цей же сервіс був доступний і для юридичних осіб. Це відкриє нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній», - заявив посадовець.

Відображення дозволів на зброю

 «Цей реєстр працює вже понад рік і завдяки цифровізації держава веде облік зброї, а українці можуть легко отримувати інформацію про зареєстровану зброю. З часом ця інформація з реєстру буде відображатися в Дії», - сказав він.

еАкциз

За словами міністра цифрової трансформації, еАкциз переведе всі операції щодо алкогольних напоїв і тютюнових виробів в електронну систему. Зокрема, буде фіксуватися перевезення, зберігання і продаж кожної одиниці товару.

Завдяки еАкцизу звичні акцизні марки замінять на електронні акцизні марки з унікальним кодом. Українці зможуть перевірити легальність продукту через Дію. Для цього потрібно просканувати код і отримати потрібну інформацію про товар.

Мультишеринг

Федоров зазначив, що ведеться робота над мультишерингом, щоб через Дію українці могли відправляти копії не лише цифрових документів, а й довідок ОК-5, ОК-7 за один раз.

Цифровізація сервісів для бізнесу

Також у Дії буде вестись подальша цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. У планах – можливість отримати висновок, який дає право продовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. Також ведеться робота над цифровізацією ліцензії на провадження туроператорської діяльності; ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення тощо.

Повідомлення про проблеми зі зв'язком

Українці зможуть повідомляти в Дії про проблеми зі зв'язком. Для цього потрібно буде поставити точку на карті, навіть якщо ви офлайн. Після вашої появи в онлайні інформацію про проблеми зі зв'язком отримає регулятор зв'язку.

«Далі він аналізуватиме фідбек і вирішуватиме, де потрібно перевірити та покращити якість зв'язку», - додав Федоров.

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Дія Михайло Федоров

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