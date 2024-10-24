Практика судов
  1. В Украине

Дія.Підпис для юридических лиц, разрешение на оружие и еАкциз — какие новые сервисы появятся в Дії

12:05, 24 октября 2024
Михаил Федоров сообщил, что у Дії появятся шесть новых сервисов.
Дія.Підпис для юридических лиц, разрешение на оружие и еАкциз — какие новые сервисы появятся в Дії
Фото: dsnews.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что у Дії появятся ряд новых сервисов. Об этом он написал в своей колонке на «24 канале».

Дія.Підпис для юридических лиц

Михаил Федоров отметил, что ежедневно украинцы подписывают документы и авторизуются с помощью услуги Дія.Підпис, которая является самой простой и безопасной версией электронной подписи.

«Наша команда работает над тем, чтобы этот же сервис был доступен и для юридических лиц. Это откроет новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний», – заявил чиновник.

Отображение разрешений на оружие

 «Этот реестр работает уже больше года и благодаря цифровизации государство ведет учет оружия, а украинцы могут легко получать информацию о зарегистрированном оружии. Со временем эта информация из реестра будет отображаться в Дії», - сказал он.

еАкциз

По словам министра цифровой трансформации, еАкциз переведет все операции по алкогольным напиткам и табачным изделиям в электронную систему. В частности, будет фиксироваться перевозка, хранение и продажа каждой единицы товара.

Благодаря еАкцизу привычные акцизные марки заменят электронными акцизными марками с уникальным кодом. Украинцы смогут проверить легальность продукта через Дію. Для этого необходимо просканировать код и получить нужную информацию о продукте.

Мультишеринг

Федоров отметил, что ведется работа над мультишерингом, чтобы через Дію украинцы могли отправлять копии не только цифровых документов, но и справок ОК-5, ОК-7 за один раз.

Цифровизация сервисов для бизнеса

Также в Дії будет вестись дальнейшая цифровизация деклараций и лицензий для бизнеса. В планах – возможность получить вывод, дающий право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. Также ведется работа над цифровизацией лицензии на проведение туроператорской деятельности; лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения.

Сообщения о проблемах со связью

Украинцы смогут сообщать в Дії о проблемах со связью. Для этого нужно будет поставить точку на карте, даже если вы офлайн. После появления в онлайне информацию о проблемах со связью получит регулятор связи.

«Далее он будет анализировать фидбек и решать, где нужно проверить и улучшить качество связи», - добавил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду