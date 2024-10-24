Дія.Підпис для юридических лиц, разрешение на оружие и еАкциз — какие новые сервисы появятся в Дії

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что у Дії появятся ряд новых сервисов. Об этом он написал в своей колонке на «24 канале».
Дія.Підпис для юридических лиц
Михаил Федоров отметил, что ежедневно украинцы подписывают документы и авторизуются с помощью услуги Дія.Підпис, которая является самой простой и безопасной версией электронной подписи.
«Наша команда работает над тем, чтобы этот же сервис был доступен и для юридических лиц. Это откроет новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний», – заявил чиновник.
Отображение разрешений на оружие
«Этот реестр работает уже больше года и благодаря цифровизации государство ведет учет оружия, а украинцы могут легко получать информацию о зарегистрированном оружии. Со временем эта информация из реестра будет отображаться в Дії», - сказал он.
еАкциз
По словам министра цифровой трансформации, еАкциз переведет все операции по алкогольным напиткам и табачным изделиям в электронную систему. В частности, будет фиксироваться перевозка, хранение и продажа каждой единицы товара.
Благодаря еАкцизу привычные акцизные марки заменят электронными акцизными марками с уникальным кодом. Украинцы смогут проверить легальность продукта через Дію. Для этого необходимо просканировать код и получить нужную информацию о продукте.
Мультишеринг
Федоров отметил, что ведется работа над мультишерингом, чтобы через Дію украинцы могли отправлять копии не только цифровых документов, но и справок ОК-5, ОК-7 за один раз.
Цифровизация сервисов для бизнеса
Также в Дії будет вестись дальнейшая цифровизация деклараций и лицензий для бизнеса. В планах – возможность получить вывод, дающий право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. Также ведется работа над цифровизацией лицензии на проведение туроператорской деятельности; лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения.
Сообщения о проблемах со связью
Украинцы смогут сообщать в Дії о проблемах со связью. Для этого нужно будет поставить точку на карте, даже если вы офлайн. После появления в онлайне информацию о проблемах со связью получит регулятор связи.
«Далее он будет анализировать фидбек и решать, где нужно проверить и улучшить качество связи», - добавил Федоров.
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