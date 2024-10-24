Дія.Підпис для юридических лиц, разрешение на оружие и еАкциз — какие новые сервисы появятся в Дії

Михаил Федоров сообщил, что у Дії появятся шесть новых сервисов.

Фото: dsnews.ua

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что у Дії появятся ряд новых сервисов. Об этом он написал в своей колонке на «24 канале».

Дія.Підпис для юридических лиц

Михаил Федоров отметил, что ежедневно украинцы подписывают документы и авторизуются с помощью услуги Дія.Підпис, которая является самой простой и безопасной версией электронной подписи.

«Наша команда работает над тем, чтобы этот же сервис был доступен и для юридических лиц. Это откроет новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний», – заявил чиновник.

Отображение разрешений на оружие

«Этот реестр работает уже больше года и благодаря цифровизации государство ведет учет оружия, а украинцы могут легко получать информацию о зарегистрированном оружии. Со временем эта информация из реестра будет отображаться в Дії», - сказал он.

еАкциз

По словам министра цифровой трансформации, еАкциз переведет все операции по алкогольным напиткам и табачным изделиям в электронную систему. В частности, будет фиксироваться перевозка, хранение и продажа каждой единицы товара.

Благодаря еАкцизу привычные акцизные марки заменят электронными акцизными марками с уникальным кодом. Украинцы смогут проверить легальность продукта через Дію. Для этого необходимо просканировать код и получить нужную информацию о продукте.

Мультишеринг

Федоров отметил, что ведется работа над мультишерингом, чтобы через Дію украинцы могли отправлять копии не только цифровых документов, но и справок ОК-5, ОК-7 за один раз.

Цифровизация сервисов для бизнеса

Также в Дії будет вестись дальнейшая цифровизация деклараций и лицензий для бизнеса. В планах – возможность получить вывод, дающий право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. Также ведется работа над цифровизацией лицензии на проведение туроператорской деятельности; лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения.

Сообщения о проблемах со связью

Украинцы смогут сообщать в Дії о проблемах со связью. Для этого нужно будет поставить точку на карте, даже если вы офлайн. После появления в онлайне информацию о проблемах со связью получит регулятор связи.

«Далее он будет анализировать фидбек и решать, где нужно проверить и улучшить качество связи», - добавил Федоров.

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