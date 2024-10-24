Начальник ТЦК в Тернополе требовал у предпринимателя $1,5 тысячи за отсрочку от службы

Начальника тернопольского ТЦК подозревают во взяточничестве за отсрочку от призыва.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за оформление отсрочки от призыва на военную службу. Об этом сообщили в ГБР.

Как стало известно, предприниматель, который сейчас учится на дневной форме в одном из учебных заведений Прикарпатья, имеет законное право на отсрочку. Однако военный комиссар предложил ему оформить справку только за взятку в виде талонов на одну тысячу литров дизельного топлива, стоимость которых составляет около 1,5 тысячи долларов США.

ГБР задержало чиновника 21 октября после получения талонов на топливо. В его автомобиле были обнаружены и изъяты не только талоны, но и 13 тысяч долларов США и 73 тысячи гривен наличными. Во время обыска служебного кабинета задержанного правоохранители также нашли топливные карты на более тысячи литров дизеля и бензина.

Военному комиссару сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, и правоохранители устанавливают другие факты противоправной деятельности и круг лиц, причастных к этому делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.