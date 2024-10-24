Начальник ТЦК у Тернополі вимагав у підприємця $1,5 тисячі за відстрочку від служби

Начальника тернопільського ТЦК підозрюють у хабарництві за відстрочку від призову.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за оформлення відстрочки від призову на військову службу. Про це повідомили в ДБР.

Як стало відомо, підприємець, який наразі навчається на денній формі в одному з навчальних закладів Прикарпаття, має законне право на відстрочку. Однак військовий комісар запропонував йому оформити довідку лише за хабар у вигляді талонів на одну тисячу літрів дизельного пального, вартість яких становить близько 1,5 тисячі доларів США.

ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. У його автомобілі було виявлено та вилучено не лише талони, а й 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою. Під час обшуку службового кабінету затриманого правоохоронці також знайшли паливні картки на понад тисячу літрів дизеля та бензину.

Військовому комісару повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, і правоохоронці встановлюють інші факти протиправної діяльності та коло осіб, причетних до цієї справи.

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