У Покровську на Донеччині зруйновано 80% критичної інфраструктури

Росіяни зруйнували 80% критичної інфраструктури міста.

У Покровську на Донеччині станом на 24 жовтня зруйновано 80% критичної інфраструктури. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

«На сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади», - йдеться в повідомленні Покровської МВА.

Також вказується, що минулої доби під ударом російських військ опинилися приватний сектор північної частини Покровська, було перебито газову трубу (без газопостачання опинилися 54 абоненти), без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон у Покровську, де залишається близько 12 тисяч людей, опинився під загрозою.

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