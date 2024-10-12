Опалювальний сезон у Покровську, де залишається близько 12 тисяч людей, опинився під загрозою

Через постійні обстріли рф у Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Опалювальний сезон у Покровській громаді на Донеччині опинився під загрозою через постійні російські обстріли. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

«Війська рф виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде», - заявив він.

Через постійні обстріли рф у Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Попри те, що відсутнє центральне водопостачання, питна вода є. Її розвозять працівники КП «Покровськводоканал» територією громади. Також є точки роздачі води, які працюватимуть до тих пір, поки цього дозволятиме безпекова ситуація, додають в Покровській МВА.

В окремих районах Покровська, а також у місті Родинське та селах громади, відсутнє електропостачання. Через масштабні пошкодження та безперервні обстріли відновлення електрики наразі технічно неможливе.

Наразі у місті залишається трохи більш як 12 тисяч місцевих, зокрема, 70 дітей. Як зауважується, всі родини, в яких виховують неповнолітніх, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.

Як повідомлялося, з окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками.

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