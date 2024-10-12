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Отопительный сезон в Покровске, где остаются около 12 тысяч человек, оказался под угрозой

17:11, 12 октября 2024
Из-за постоянных обстрелов рф в Покровске уже разрушены 80% критической инфраструктуры.
Отопительный сезон в Покровске, где остаются около 12 тысяч человек, оказался под угрозой
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Отопительный сезон в Покровской общине Донецкой области оказался под угрозой из-за постоянных российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

«Войска рф выживают из города людей, готовят по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, чтобы Покровская община была без отопления, без воды и электроснабжения. А впереди зима. Из-за отсутствия газа, воды и электричества под угрозой отопительный сезон и, скорее всего, его не будет», - заявил он.

Из-за постоянных обстрелов рф в Покровске уже разрушены 80% критической инфраструктуры.

Несмотря на то, что нет центрального водоснабжения, питьевая вода есть. Ее развозят работники КП «Покровскводоканал» по территории общины. Также есть точки раздачи воды, которые будут работать до тех пор, пока этому будет разрешена ситуация с безопасностью, добавляют в Покровской МВА.

В отдельных районах Покровска, а также в городе Родинском и селах общины отсутствует электроснабжение. Из-за масштабных повреждений и непрерывных обстрелов восстановление электричества пока технически невозможно.

Сейчас в городе остается чуть более 12 тысяч местных, в том числе 70 детей. Как отмечается, все семьи, в которых воспитывают несовершеннолетних, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.

Как сообщалось, из отдельных районов Донетчины будут проводить эвакуацию принудительным способом детей с их родителями.

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