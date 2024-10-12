Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Apple работает над выпуском iPhone SE – самого доступного «яблочного» смартфона

14:11, 12 октября 2024
Новый iPhone SE получит поддержку функций Apple Intelligence – набор инструментов искусственного интеллекта.
Apple работает над выпуском iPhone SE – самого доступного «яблочного» смартфона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple планирует масштабное обновление своего популярного устройства – iPhone SE. Новые модели увидят свет уже в начале 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Главным изменением в iPhone SE станет его дизайн.

Так, вместо устаревшего вида с физической кнопкой «домой», которая не обновлялась с 2022 года, новый SE получит современный дизайн, похожий на iPhone 12 и более новые модели.

Таким образом, смартфон будет иметь больший экран, занимающий почти всю переднюю панель, тонкие рамки и, вероятно, систему распознавания лица Face ID.

Кроме того, новый iPhone SE получит поддержку функций Apple Intelligence – набора инструментов искусственного интеллекта, дебютировавших в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это позволит пользователям использовать новые возможности искусственного интеллекта в различных задачах, таких как обработка фотографий, перевод текста и прочее.

Ожидается также, что новый iPhone SE будет оснащен OLED-дисплеем, что обеспечит лучшее качество изображения по сравнению с используемыми в предыдущих моделях LCD-панелями.

К сожалению, смартфон сбережет свою одинарную камеру.

Еще одним изменением будет то, что новый iPhone SE перейдет на USB-C, отказавшись от Lightning. Этот шаг компания делает для всех своих устройств недавно, поскольку столкнулась с давлением со стороны ЕС, где приняли соответствующий закон об унификации.

По слухам, следующее поколение iPhone SE будет дороже, потенциально 499 долларов.

Однако это все еще достаточно приличная цена за новый смартфон, учитывая тот факт, что другие устройства компании, даже старые, стоят дороже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Верховный Суд высказался по поводу дезертирства военнослужащего, который проходил службу по контракту

В кассационной жалобе защитник ссылается на то, что в действиях осужденного отсутствуют признаки дезертирства, ведь он получил приказ от руководителя об уничтожении причастности к войску и возвращении к гражданской жизни, и такой приказ получили другие военнослужащие отряда осужденного, в результате чего вся рота не явилась на место несения службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України