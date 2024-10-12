Apple работает над выпуском iPhone SE – самого доступного «яблочного» смартфона

Новый iPhone SE получит поддержку функций Apple Intelligence – набор инструментов искусственного интеллекта.

Компания Apple планирует масштабное обновление своего популярного устройства – iPhone SE. Новые модели увидят свет уже в начале 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Главным изменением в iPhone SE станет его дизайн.

Так, вместо устаревшего вида с физической кнопкой «домой», которая не обновлялась с 2022 года, новый SE получит современный дизайн, похожий на iPhone 12 и более новые модели.

Таким образом, смартфон будет иметь больший экран, занимающий почти всю переднюю панель, тонкие рамки и, вероятно, систему распознавания лица Face ID.

Кроме того, новый iPhone SE получит поддержку функций Apple Intelligence – набора инструментов искусственного интеллекта, дебютировавших в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это позволит пользователям использовать новые возможности искусственного интеллекта в различных задачах, таких как обработка фотографий, перевод текста и прочее.

Ожидается также, что новый iPhone SE будет оснащен OLED-дисплеем, что обеспечит лучшее качество изображения по сравнению с используемыми в предыдущих моделях LCD-панелями.

К сожалению, смартфон сбережет свою одинарную камеру.

Еще одним изменением будет то, что новый iPhone SE перейдет на USB-C, отказавшись от Lightning. Этот шаг компания делает для всех своих устройств недавно, поскольку столкнулась с давлением со стороны ЕС, где приняли соответствующий закон об унификации.

По слухам, следующее поколение iPhone SE будет дороже, потенциально 499 долларов.

Однако это все еще достаточно приличная цена за новый смартфон, учитывая тот факт, что другие устройства компании, даже старые, стоят дороже.

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