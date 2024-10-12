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Кампания Дональда Трампа просит военный самолет и усиленную защиту из-за роста угроз безопасности

13:53, 12 октября 2024
Джо Байден приказал Секретной службе обеспечить высокий уровень защиты Дональда Трампа после попыток покушения.
Кампания Дональда Трампа просит военный самолет и усиленную защиту из-за роста угроз безопасности
Источник фото: Politico
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Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился к правительству США с просьбой усилить меры безопасности для бывшего президента, который сталкивается с беспрецедентными угрозами. После двух попыток покушения и информации о планах Ирана отплатить за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году, кампания требует использования военной авиации и дополнительной защиты Секретной службы для Трампа. Об этом сообщает Politico.

Президент Джо Байден быстро согласился на эти запросы, заявив, что Департамент внутренней безопасности предоставит Трампу необходимые ресурсы. «Я сказал департаменту дать ему все, что нужно», - отметил Байден.

Из-за этих угроз кампания Трампа уже вынуждена была менять места проведения мероприятий. Например, на прошлой неделе один из митингов в Милуоки перенесли в более безопасное место. По словам источников, бывший президент также вынужден чаще менять маршруты кортежа и использовать альтернативные самолеты.

Конгрессмен Майк Уолтс обратился к Секретной службе, Белому дому и Министерству обороны с просьбой предоставить дополнительные средства защиты для Трампа, чтобы обезопасить его во время предвыборной кампании.

Со-менеджер предвыборной кампании Дональда Трампа, Сьюзи Уайлз, обратилась к руководителю аппарата Белого дома Джеффу Зиентсу и исполняющему обязанности директора Секретной службы Рональду Роу-младшему с просьбой об усилении мер безопасности для бывшего президента. По словам источников, Уайлз просила военную поддержку для обеспечения безопасности Трампа, поскольку считает, что Секретная служба нуждается в дополнительных ресурсах.

Зиентс заверил, что Трамп получит все необходимое, подтвердив, что президент Байден приказал обеспечить высокий уровень защиты для Трампа. Это решение было принято после получения разведывательных данных об угрозах со стороны Ирана.

Среди мер безопасности, которых требует кампания, - увеличение финансирования местных правоохранительных органов, временные ограничения воздушного пространства и доступ к бронированным лимузинам, которые используются президентом.

Растущие угрозы влияют и на работу кампании Трампа, заставляя менять места проведения мероприятий и маршруты передвижения. Также Трамп требует установки пуленепробиваемого стекла во время выступлений на митингах. Эти меры значительно усложняют и замедляют процесс планирования предвыборной кампании, а также повлияли на личную жизнь Трампа, заставляя его сократить свои любимые выходные занятия, в частности игру в гольф.

«Президент Байден приказал Секретной службе обеспечить наивысший уровень защиты для бывшего президента Трампа», - заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт.

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США Дональд Трамп

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