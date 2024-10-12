Практика судів
  1. У світі

Кампанія Дональда Трампа просить військовий літак та посилений захист через зростання загроз безпеці

13:53, 12 жовтня 2024
Джо Байден наказав Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту Дональда Трампа після спроб замаху.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Передвиборчий штаб Дональда Трампа звернувся до уряду США із проханням посилити заходи безпеки для колишнього президента, який стикається з безпрецедентними загрозами. Після двох спроб замаху та інформації про плани Ірану відплатити за вбивство генерала Касема Сулеймані у 2020 році, кампанія вимагає використання військової авіації та додаткового захисту Секретної служби для Трампа. Про це повідомляє Politico.

Президент Джо Байден швидко погодився на ці запити, заявивши, що Департамент внутрішньої безпеки надасть Трампу необхідні ресурси. «Я сказав департаменту дати йому все, що потрібно», — зазначив Байден.

Через ці загрози кампанія Трампа вже змушена була змінювати місця проведення заходів. Наприклад, минулого тижня один з мітингів у Мілуокі перенесли до безпечнішого місця. За словами джерел, колишній президент також змушений частіше змінювати маршрути кортежу та використовувати альтернативні літаки.

Конгресмен Майк Уолтс звернувся до Секретної служби, Білого дому та Міністерства оборони з проханням надати додаткові засоби захисту для Трампа, щоб убезпечити його під час передвиборчої кампанії.

Співменеджер передвиборчої кампанії Дональда Трампа, Сьюзі Уайлз, звернулася до керівника апарату Білого дому Джеффа Зіентса та виконувача обов’язків директора Секретної служби Рональда Роу-молодшого з проханням про посилення заходів безпеки для колишнього президента. За словами джерел, Уайлз просила військову підтримку для забезпечення безпеки Трампа, оскільки вважає, що Секретна служба потребує додаткових ресурсів.

Зіентс запевнив, що Трамп отримає все необхідне, підтвердивши, що президент Байден наказав забезпечити найвищий рівень захисту для Трампа. Це рішення ухвалили після отримання розвідувальних даних про загрози з боку Ірану.

Серед заходів безпеки, яких вимагає кампанія, — збільшення фінансування місцевих правоохоронних органів, тимчасові обмеження повітряного простору та доступ до броньованих лімузинів, які використовуються президентом.

Зростаючі загрози впливають і на роботу кампанії Трампа, змушуючи змінювати місця проведення заходів та маршрути пересування. Також Трамп вимагає встановлення куленепробивного скла під час виступів на мітингах. Ці заходи значно ускладнюють і уповільнюють процес планування передвиборної кампанії, а також вплинули на особисте життя Трампа, змушуючи його скоротити свої улюблені вихідні заняття, зокрема гру в гольф.

«Президент Байден наказав Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту для колишнього президента Трампа», — заявив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації

Мінфін вказав, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу.

Військові командири будуть відповідати за певні воєнні злочини підлеглих – Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в цілому закон, за яким військовий командир підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437-439, 442, 442-1 КК, скоєний підлеглим.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд висловився стосовно дезертирства військовослужбовця, який проходив службу за контрактом

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він отримав наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя, і такий наказ отримали інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України