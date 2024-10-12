Кампанія Дональда Трампа просить військовий літак та посилений захист через зростання загроз безпеці

Джо Байден наказав Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту Дональда Трампа після спроб замаху.

Передвиборчий штаб Дональда Трампа звернувся до уряду США із проханням посилити заходи безпеки для колишнього президента, який стикається з безпрецедентними загрозами. Після двох спроб замаху та інформації про плани Ірану відплатити за вбивство генерала Касема Сулеймані у 2020 році, кампанія вимагає використання військової авіації та додаткового захисту Секретної служби для Трампа. Про це повідомляє Politico.

Президент Джо Байден швидко погодився на ці запити, заявивши, що Департамент внутрішньої безпеки надасть Трампу необхідні ресурси. «Я сказав департаменту дати йому все, що потрібно», — зазначив Байден.

Через ці загрози кампанія Трампа вже змушена була змінювати місця проведення заходів. Наприклад, минулого тижня один з мітингів у Мілуокі перенесли до безпечнішого місця. За словами джерел, колишній президент також змушений частіше змінювати маршрути кортежу та використовувати альтернативні літаки.

Конгресмен Майк Уолтс звернувся до Секретної служби, Білого дому та Міністерства оборони з проханням надати додаткові засоби захисту для Трампа, щоб убезпечити його під час передвиборчої кампанії.

Співменеджер передвиборчої кампанії Дональда Трампа, Сьюзі Уайлз, звернулася до керівника апарату Білого дому Джеффа Зіентса та виконувача обов’язків директора Секретної служби Рональда Роу-молодшого з проханням про посилення заходів безпеки для колишнього президента. За словами джерел, Уайлз просила військову підтримку для забезпечення безпеки Трампа, оскільки вважає, що Секретна служба потребує додаткових ресурсів.

Зіентс запевнив, що Трамп отримає все необхідне, підтвердивши, що президент Байден наказав забезпечити найвищий рівень захисту для Трампа. Це рішення ухвалили після отримання розвідувальних даних про загрози з боку Ірану.

Серед заходів безпеки, яких вимагає кампанія, — збільшення фінансування місцевих правоохоронних органів, тимчасові обмеження повітряного простору та доступ до броньованих лімузинів, які використовуються президентом.

Зростаючі загрози впливають і на роботу кампанії Трампа, змушуючи змінювати місця проведення заходів та маршрути пересування. Також Трамп вимагає встановлення куленепробивного скла під час виступів на мітингах. Ці заходи значно ускладнюють і уповільнюють процес планування передвиборної кампанії, а також вплинули на особисте життя Трампа, змушуючи його скоротити свої улюблені вихідні заняття, зокрема гру в гольф.

«Президент Байден наказав Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту для колишнього президента Трампа», — заявив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

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