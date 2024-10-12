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Apple працює над випуском iPhone SE — найдоступнішого «яблучного» смартфона

14:11, 12 жовтня 2024
Новий iPhone SE отримає підтримку функцій Apple Intelligence – набору інструментів штучного інтелекту.
Apple працює над випуском iPhone SE — найдоступнішого «яблучного» смартфона
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Компанія Apple планує масштабне оновлення свого популярного пристрою – iPhone SE. Нові моделі побачать світ вже на початку 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Головною зміною в iPhone SE стане його дизайн.

Так, замість застарілого вигляду з фізичною кнопкою «додому», який не оновлювався з 2022 року, новий SE отримає сучасний дизайн, схожий на iPhone 12 та новіші моделі.

Таким чином смартфон матиме більший екран, що займає майже всю передню панель, тонкі рамки та, ймовірно, систему розпізнавання обличчя Face ID.

Крім того, новий iPhone SE отримає підтримку функцій Apple Intelligence – набору інструментів штучного інтелекту, які дебютували в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Це дозволить користувачам використовувати нові можливості штучного інтелекту в різних завданнях, таких як обробка фотографій, переклад тексту та інше.

Очікується також, що новий iPhone SE буде оснащений OLED-дисплеєм, що забезпечить кращу якість зображення порівняно з LCD-панелями, які використовувалися в попередніх моделях.

На жаль, смартфон збереже свою одинарну камеру.

Ще однією зміною буде те, що новий iPhone SE перейде на USB-C, відмовившись від Lightning . Цей крок компанія робить для всіх своїх пристроїв віднедавна, оскільки зіткнулася з тиском з боку ЄС, де прийняли відповідний закон про уніфікацію.

За чутками, наступне покоління iPhone SE буде дорожчим, потенційно 499 доларів.

Однак це все ще досить пристойна ціна за новий смартфон, враховуючи той факт, що інші пристрої компанії, навіть старі, коштують дорожче.

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