Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району.

Джерело фото: Нацполіція

З окремих районів Донеччини проводитимуть евакуацію в примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. Таке рішення одноголосно погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Як повідомили у Мінреінтеграції, йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району. Зокрема, з міст Покровськ, Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.

Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Як ми повідомляли, відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів. На цьому наголосило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.