Відсутність документів не є перешкодою для евакуації з небезпечних районів – заява Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції наголосили, що не можна відмовляти в евакуації з небезпечних районів через відсутність документів.

Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів. На цьому наголосило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу – зазначили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Окрім того, у Мінреінтеграції зазначили, що поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу.

«Це передбачено постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Проєкт акта розробило Мінреінтеграції», - наголосили там.

У випадку відмови в евакуації у зв’язку з відсутністю посвідчуючих особу документів, можна звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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