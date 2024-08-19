Отсутствие документов не является препятствием для эвакуации из опасных районов – заявление Минреинтеграции

В Минреинтеграции подчеркнули, что нельзя отказывать в эвакуации из опасных районов из-за отсутствия документов.

Отсутствие документов не может являться основанием для отказа в эвакуации из опасных районов. Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность – отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что эвакуация производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

Кроме того, в Минреинтеграции отметили, что поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность.

«Это предусмотрено постановлением Кабмина от 1 сентября 2023 года № 930 «Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц». Проект акта разработало Минреинтеграции», - подчеркнули там.

В случае отказа в эвакуации в связи с отсутствием удостоверяющих личность документов можно обратиться на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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