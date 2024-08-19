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Пес-пограничник нашел в машине иностранца, который ехал в Украину, набор разнообразных наркотиков

07:18, 19 августа 2024
О находках пограничники проинформировали сотрудников СБУ.
Пес-пограничник нашел в машине иностранца, который ехал в Украину, набор разнообразных наркотиков
Источник фото: ГПСУ
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Пограничники и сотрудники таможни обнаружили 39-летнего гражданина Венгрии со свертками, вероятно, различных наркотиков. Как сообщили в ГПСУ, инцидент произошел в воскресенье, 18 августа.

Находку обнаружил пес-пограничник во время проверки в пункте пропуска «Звонковое» легкового автомобиля. Пакет с несколькими граммами растительного вещества обзорная группа нашла в сумке из-под ноутбука.

«Самый широкий ассортимент наркотических средств был спрятан в технических полостях автомобиля. В частности, в воздушном фильтре пограничники с таможенниками обнаружили небольшие пакетики с белым порошком и белыми кристаллами, несколько синих таблеток и растительное вещество в сигаретах, по словам водителя – это были кокаин, мефедрон, экстази и каннабис», - пишут в ГПСУ.

О находках пограничники проинформировали сотрудников СБУ.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 305 (УКУ)», - отметили в Госпогранслужбе.

Источник фото: ГПСУ

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