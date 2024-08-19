Пес-пограничник нашел в машине иностранца, который ехал в Украину, набор разнообразных наркотиков

О находках пограничники проинформировали сотрудников СБУ.

Источник фото: ГПСУ

Пограничники и сотрудники таможни обнаружили 39-летнего гражданина Венгрии со свертками, вероятно, различных наркотиков. Как сообщили в ГПСУ, инцидент произошел в воскресенье, 18 августа.

Находку обнаружил пес-пограничник во время проверки в пункте пропуска «Звонковое» легкового автомобиля. Пакет с несколькими граммами растительного вещества обзорная группа нашла в сумке из-под ноутбука.

«Самый широкий ассортимент наркотических средств был спрятан в технических полостях автомобиля. В частности, в воздушном фильтре пограничники с таможенниками обнаружили небольшие пакетики с белым порошком и белыми кристаллами, несколько синих таблеток и растительное вещество в сигаретах, по словам водителя – это были кокаин, мефедрон, экстази и каннабис», - пишут в ГПСУ.

О находках пограничники проинформировали сотрудников СБУ.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 305 (УКУ)», - отметили в Госпогранслужбе.

Источник фото: ГПСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.