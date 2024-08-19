Пес-прикордонник знайшов у машині іноземця, яких їхав в Україну, набір різноманітних наркотиків

Про знахідки прикордонники поінформували співробітників СБУ.

Джерело фото: ДПСУ

Прикордонники та співробітники митниці виявили 39-річний громадянина Угорщини з пакунками, ймовірно, різних наркотиків. Як повідомили у ДПСУ, інцидент трапився у неділю, 18 серпня.

Знахідку виявив пес-прикордонник під час перевірки у пункті пропуску «Дзвінкове» легкового автомобіля. Пакунок з кількома грамами рослинної речовини оглядова група знайшла в сумці з-під ноутбука.

«Ширший асортимент наркотичних засобів був захований у технічних порожнинах автомобіля. Зокрема, в повітряному фільтрі прикордонники з митниками виявили невеличкі пакуночки з білим порошком та білими кристалами, кілька синіх таблеток та рослинну речовину в сигаретах, зі слів водія – це були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс», - пишуть у ДПСУ.

Про знахідки прикордонники поінформували співробітників СБУ.

«Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 305 (ККУ)», - зазначили у Держприкордонслужбі.

Джерело фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.