Ірина Верещук закликала евакуюватись мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового

Мешканцям населених пунктів Покровськ, Мирноград, Селидове Донецької області варто евакуюватися, зазначила Ірина Верещук.

Джерело фото: minre.gov.ua

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців населених пунктів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, евакуюватися.

«На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів», - наголосила вона.

Перш за все, звернула увагу Ірина Верещук, на це є декілька причин:

Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони.

«Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше. Також розумію, що в евакуації ви зіштовхнетесь із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації – всі ми допоможемо», - додала вона.

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121;

Покровська громада: 0-800-300-101;

Селидівська громада: 080-033-64-54;

Мирноградська громада: 050-648-15-19;

Мінреінтеграції: 15-48.

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