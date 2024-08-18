Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидового

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, эвакуироваться.
«На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», - подчеркнула она.
Прежде всего, обратила внимание Ирина Верещук, на это есть несколько причин:
«Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее. Также понимаю, что в эвакуации вы столкнетесь с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также в эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации – все мы поможем», - добавила она.
Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121;
Покровская община: 0-800-300-101;
Селидовская община: 080-033-64-54;
Мирноградская община: 050-648-15-19;
Минреинтеграции: 15-48.
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