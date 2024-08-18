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Спецслужбы Латвии проверили известного спортсмена из-за шутки о гражданстве рф

21:43, 18 августа 2024
Служба провела беседу с боксером, предупредив о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступных действий.
Спецслужбы Латвии проверили известного спортсмена из-за шутки о гражданстве рф
Источник фото: vdd.gov.lv
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Служба государственной безопасности Латвии (VDD) провела беседу с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никитой Смирновым, который пошутил о том, что получил российское гражданство. Об этом пишет Delfi.

Как отмечается, СГБ рассмотрела данный случай и не обнаружила признаков преступного деяния. Служба провела беседу со Смирновым, предупредив о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступных действий.

По оценке службы, такие публичные высказывания в нынешних условиях, когда россия развязала войну против Украины, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии и создают впечатление косвенной поддержки российской агрессии.

СГБ призывает всех тщательнее обдумывать публичные заявления в контексте развязанной россией войны, избегая потенциально провокационных и способствующих межэтнической напряженности высказываний, и напоминает, что за восхваление и оправдание военных преступлений рф предусмотрена уголовная ответственность.

13 августа бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что принял российское гражданство. Спустя некоторое время спортсмен написал, что это был шутка.

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