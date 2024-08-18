На Львовщине дерево упало на вагон пригородного поезда – есть травмированные

В Стрыйском районе из-за урагана дерево упало на вагон поезда из Стрыя в Ивано-Франковск.

Источник фото: УЗ

В Стрыйском районе на Львовщине из-за шторма дерево упало на вагон пригородного поезда из Стрыя в Ивано-Франковск – есть травмированные пассажиры и железнодорожники. Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая. Об этом сообщили в Укрзализныце.

«Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизнь в безопасности», - отметили там.

Поезд уже продолжает движение с задержкой 1 час и 42 мин, а пассажиры пересажены из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники прицепили во время стоянки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.