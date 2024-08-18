На Львівщині дерево впало на вагон приміського поїзда – є травмовані

У Стрийському районі через буревій дерево впало на вагон потяга зі Стрия до Івано-Франківська.

Джерело фото: УЗ

У Стрийському районі на Львівщині через шторм дерево впало на вагон приміського поїзда зі Стрия до Івано-Франківська – є травмовані пасажири та залізничники. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці», - зазначили там.

Наразі потяг вже продовжує рух із затримкою 1 год та 42 хв, а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники причепили під час стоянки.

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