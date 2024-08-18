Укренерго дало розпорядження на застосовування графіків відключень світла 19 серпня

19 серпня з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

В Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії для споживачів у понеділок, 19 серпня. Графік буде діяти з 17:00 до 21:00.

Буде задіяна одна черга відключень.

Серед причини застосування обмежень називають зростання споживання через спеку.

«Наступного тижня нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.

На відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр «Укренерго» фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби. Детальніше про ситуацію в енергосистемі у наступні кілька днів» – заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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