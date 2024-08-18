Укрэнерго дало распоряжение о применении графиков отключений света 19 августа

19 августа с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений.

В Укрэнерго сообщили об ограничении потребления электроэнергии для потребителей в понедельник, 19 августа. График будет действовать с 17:00 до 21:00.

Будет задействована одна очередь отключений.

Среди причин применения ограничений называют рост потребления из-за жары.

«На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток. Детальнее о ситуации в энергосистеме в следующие несколько дней» – заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.