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Укрэнерго дало распоряжение о применении графиков отключений света 19 августа

17:52, 18 августа 2024
19 августа с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений.
Укрэнерго дало распоряжение о применении графиков отключений света 19 августа
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В Укрэнерго сообщили об ограничении потребления электроэнергии для потребителей в понедельник, 19 августа. График будет действовать с 17:00 до 21:00.

Будет задействована одна очередь отключений.

Среди причин применения ограничений называют рост потребления из-за жары.

«На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток. Детальнее о ситуации в энергосистеме в следующие несколько дней» – заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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