Церковь будет лишена московского влияния – руководитель ОПУ Андрей Ермак

Церковь в Украине лишат московского влияния – это уши спецслужб рф, заявил руководитель ОПУ.

Церковь в Украине будет лишена влияния страны-агрессорки россии. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Церковь в Украине будет лишена московского влияния. Еще с советских времен церковь в россии и для россии – это территория и уши их спецслужб. россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия», – написал Ермак.

Он также подчеркнул недопустимость угроз и запугиваний со стороны тех, кто готов защищать влияние московской церкви.

«Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. И это не о свободе, а кое о чем другом. Не стоит этого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз тоже», - подчеркнул он.

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